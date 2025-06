Cristiano Ronaldo svela la verità | Non parteciperò al Mondiale per Club per questo motivo Quando mi ritiro? Non ho più molti anni da giocare ma…

Cristiano Ronaldo svela la verità sulla sua assenza dal Mondiale per Club e sui progetti futuri. Con sincerità e determinazione, l’ex stella della Juventus condivide il suo pensiero sul ritiro imminente e sulla filosofia di vivere ogni giorno al massimo. Un messaggio di passione e consapevolezza che lascia tutti senza parole, ricordandoci che, nonostante il tempo passi, la grinta di Ronaldo rimane ancora viva. Ecco cosa ha dichiarato...

Cristiano Ronaldo, ex attaccante della Juventus, ha raccontato la verità sulla non partecipazione al Mondiale per Club e sul ritiro. L’ex bianconero Cristiano Ronaldo ha rilasciato un’intervista, parlando anche delle voci di una sua presunta partecipazione al Mondiale per Club. RITIRO – «La mia mentalità è vivere giorno per giorno. Non ho ancora molti anni da giocare. ma mi godo il momento. Non c’è un giorno stabilito per la mia pensione. Sono felice, sono qui per godermela e andare avanti fino al giorno in cui mi piacerà». MONDIALE PER CLUB – «È quasi deciso che non parteciperò al Mondiale per Club nonostante abbia ricevuto molti inviti e proposte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com