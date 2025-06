Cristiano Ronaldo | "Tante richieste ma non sarò al Mondiale per Club Io e Messi insieme? Difficile ma non si sa mai"

Cristiano Ronaldo, la leggenda del calcio, ha recentemente annunciato che non parteciperà al Mondiale per Club con l’Al-Nassr, lasciando spazio a un mix di speranze e incertezze. Con Messi, un altro gigante del calcio, le cose sembrano ancora più complicate, ma il mondo del pallone è imprevedibile. Resta da vedere cosa riserverà il futuro: nel calcio, nulla è mai scritto.

Cristiano Ronaldo non parteciperà al Mondiale per Club. L`attaccante portoghese, che ha un contratto con l`Al-Nassr, che non è nelle 32 partecipanti. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

“Non ho nulla per invidiare Messi o Cristiano Ronaldo” - In un'intervista telefonica esclusiva, Mario Balotelli esprime la sua visione sul calcio moderno e la sua carriera, sottolineando di non avere nulla da invidiare a leggende come Messi e Cristiano Ronaldo.

