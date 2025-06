Cristiano Ronaldo con Messi? La risposta di CR7 | Mai dire mai ho molto affetto per gli argentini

Cristiano Ronaldo, con il suo spirito sempre aperto alle sfide e alle emozioni, ha lasciato intendere che mai dire mai potrebbe portarlo a condividere il campo con Lionel Messi. Un sogno che, se realizzato, conquistarebbe i cuori di milioni di appassionati. In un mondo del calcio così imprevedibile, la possibilità di vedere insieme queste leggende in una partita a Miami rappresenta un’illusione affascinante da non perdere.

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi insieme in campo? CR7 apre alla suggestione di vedere le due stelle insieme a Miami Cristiano Ronaldo ha lasciato intendere la possibilitĂ di giocare insieme a Lionel Messi prima della fine delle loro carriere straordinarie. La stella portoghese è al centro di diverse speculazioni di mercato, dopo che è stato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cristiano Ronaldo con Messi? La risposta di CR7: «Mai dire mai, ho molto affetto per gli argentini»

