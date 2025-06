Crisi Italia Spalletti ai titoli di coda | ecco chi può sostituirlo

Dopo il pesante ko contro la Norvegia, l’Italia si trova a un passo dall’addio a Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. La sconfitta ha acceso i riflettori sui possibili sostituti e le opzioni non mancano. Chi potrebbe prendere il suo posto e ridare slancio a una Nazionale in crisi? Scopriamo le strade che potrebbero condurre ai prossimi successi degli azzurri.

Dopo il ko netto di ieri contro la Norvegia, di fatto, l’Italia può salutare Luciano Spalletti. L’Italia di Luciano Spalletti ha iniziato come peggio non poteva il proprio percorso verso il Mondiale dell’anno prossimo. La Nazionale italiana, infatti, è stata travolta ieri sera della Norvegia con un nettissimo 3-0. Gli azzurri, di fatto, non sono mai scesi in campo, visto che a fine tempo già erano sotto di ben tre gol. Basta pensare che il primo tiro è arrivato all’80’ con il colpo di testa del subentrato Lorenzo Lucca. Proprio a seguito di questo tremendo ko con la Norvegia, di fatto, sono iniziate delle profonde riflessioni sul futuro dello stesso Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it