crisi idrica e infrastrutture al collasso il pd chiede chiarezza alla regione

In un contesto di crisi idrica che mette a rischio la vita quotidiana dei cittadini calabresi, il PD si mobilita chiedendo risposte chiare e concrete alla Regione. La preoccupazione cresce di fronte al collasso delle infrastrutture e all’inerzia delle istituzioni, mentre le denunce di Bruno Gualtieri evidenziano una situazione ormai fuori controllo. È il momento che le autorità ascoltino le richieste della popolazione e agiscano tempestivamente per garantire un futuro sostenibile.

