Crisi d’impresa e rapporti con il fisco | professionisti e istituzioni a confronto a Ischia

Il 13 e 14 giugno, Ischia ospiterà un momento di confronto e riflessione imprescindibile su crisi d'impresa e rapporti col fisco. L’Hotel Regina Isabella di Lacco Ameno farà da cornice a un seminario che riunisce magistrati, professionisti e accademici per esplorare strategie di successo in un settore complesso e in continua evoluzione. Un’occasione unica per aggiornarsi, condividere esperienze e delineare nuove prospettive di intervento.

Il 13 e 14 giugno prossimi, presso l’Hotel Regina Isabella di Lacco Ameno (Ischia), si terrà il Seminario di Studi Giuridici ed Economici “Le strategie in materia di crisi d’impresa e di rapporti con il fisco”, promosso da IUM Academy School, ente di alta formazione giuridica e linguistica con sede a Napoli. L’evento si propone come occasione di approfondimento e confronto tra magistrati, professionisti, docenti universitari ed esponenti delle istituzioni, alla luce delle più recenti riforme normative in materia di crisi d’impresa e fiscalità. Nella prima giornata, i lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Direttore Scientifico di IUM Academy School, Eduardo Maria Piccirilli, cui seguirà l’intervento di Luciano Panzani, Presidente emerito della Corte d’Appello di Roma, che coordinerà il panel. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: Crisi Impresa Rapporti Fisco

