Crisi al Liceo Alessi di Perugia | interviene il Ministro Valditara

La crisi al liceo Alessi di Perugia scuote la comunità educativa, attirando l’attenzione del ministro Giuseppe Valditara. Rispondendo alla lettera del Sindaco Vittoria Ferdinandi, il ministro ha prontamente interpellato le autorità scolastiche per fare luce sulla difficile situazione. La questione, già innescata da un accertamento avviato a marzo, si presenta come un banco di prova per l’intervento deciso delle istituzioni. Quali novità emergeranno nelle prossime ore?

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha risposto alla lettera inviata dal Sindaco di Perugia, Vittoria Ferdinandi, in merito alla situazione di criticità emersa presso il liceo scientifico "Alessi". Valditara ha dichiarato di aver immediatamente chiesto chiarimenti al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, Sergio Repetto, il quale ha riferito che già nel mese di marzo era stato avviato un accertamento ispettivo. Tale verifica, pur essendosi conclusa, non ha individuato soluzioni immediate a causa dei vincoli normativi in ambito giuslavoristico. Tuttavia, il Ministro ha assicurato il proprio impegno personale affinché venga trovata una soluzione rapida, nel rispetto della normativa vigente, che garantisca continuità e serenità nella direzione della scuola, tutelando studenti e personale scolastico.

