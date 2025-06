Crisi a Orta di Atella | Massaro rompe Santillo si dimette Salta la partecipazione alle Provinciali

La crisi politica a Orta di Atella si complica ulteriormente: il sindaco Antonio Santillo si dimette, interrompendo bruscamente il suo mandato e lasciando il Comune in bilico. La rottura con il consigliere Massaro, che ha deciso di uscire dalla scena politica, ha accelerato gli eventi e compromesso anche la partecipazione alle prossime provinciali. Ora, l’attenzione è tutta rivolta alle ripercussioni di questa sfida interna e alle strategie per il futuro amministrativo del paese.

La crisi politica che da mesi aleggiava sul Comune di Orta di Atella è esplosa in modo definitivo: il sindaco Antonio Santillo ha rassegnato le dimissioni, segnando la fine anticipata della consiliatura. Una decisione arrivata al culmine di un braccio di ferro interno alla maggioranza, in. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Crisi a Orta di Atella: Massaro rompe, Santillo si dimette. Salta la partecipazione alle Provinciali

