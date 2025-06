Cresce il numero di segnalazioni inviate dai cittadini con l' app YouPol

cresciuto significativamente, dimostrando come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine possa fare la differenza. L’app YouPol si conferma uno strumento fondamentale per promuovere sicurezza e legalità sul territorio, favorendo interventi tempestivi e mirati. In quest’ottica, le interazioni dei catanesi hanno contribuito a rafforzare il senso di comunità e di responsabilità condivisa, rendendo la città un luogo più sicuro per tutti.

