Creo-Lab ‘Salute’ e ‘Tecnologie digitali ed Intelligenza artificiale’ targati UniBg

Il Creo Lab ‘Salute’, un’iniziativa targata UniBG di Bergamo, rappresenta un crocevia tra innovazione, salute e tecnologia digitale. Venerdì 6 giugno, Fondazione Dalmine ha ospitato l’evento conclusivo di questa stimolante esperienza, che ha dato vita a laboratori multidisciplinari all’avanguardia. Questi percorsi di crescita personalizzati e di ricerca hanno aperto nuove prospettive per il benessere e la longevità, dimostrando come l’unione tra intelligenza artificiale e dati possa trasformare il nostro futuro...

Bergamo. Dai percorsi di crescita personalizzati sul lavoro al miglioramento dei servizi per la salute, dall’utilizzo dei dati fino alla sfida della longevità: Fondazione Dalmine ha ospitato venerdì 6 giugno l’evento finale dei Creo-Lab ‘Salute’ ‘Tecnologie digitali e Intelligenza Artificiale’. Due dei quattro laboratori innovativi, partecipativi e multidisciplinari attivati nella stagione 2024-2025 all’interno di Creo-Competencies and Resources for Entrepreneurial Orientation, il progetto formativo dell’Università degli studi di Bergamo – giunto alla seconda edizione – che promuove la crescita personale, la creatività, la capacità di innovazione e l’imprenditività. 🔗 Leggi su Bergamonews.it