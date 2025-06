Cremonese | Futuro Incerto per Stroppa Rinnovo in Bilico

Il futuro della Cremonese è avvolto da un velo di incertezza, e l’attenzione si concentra sul destino di Giovanni Stroppa. Dopo il ritorno in Serie A, i tifosi si chiedono se il tecnico continuerà a guidare i grigiorossi, o se un nuovo corso sta per cominciare. La prossima settimana potrebbe essere decisiva: Stroppa dovrà incontrare la società per discutere il rinnovo del suo contratto, ma le lancette sono ancora in stand-by.

Il velo di incertezza in casa Cremonese si fa più fitto. Giovanni Stroppa è tutt'altro che certo di rimanere sulla panchina grigiorossa. Dopo la grande festa per celebrare il ritorno in Serie A, la società lombarda si è presa qualche giorno di tempo prima di iniziare a definire il futuro. E la questione legata all'allenatore appare in totale stallo. Stroppa infatti settimana prossima dovrà incontrare il club per parlare del rinnovo del contratto, ma fin dai momenti post promozione e nei giorni successivi ha fatto capire di non essere sicuro sulla permanenza a Cremona. "La proprietà sta facendo delle riflessione, entro la settimana prossima decideremo", fa sapere il dg dei grigiorossi, Paolo Armenia.

