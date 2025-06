Crema solare sì ma non solo | tutti i consigli per proteggere i bambini dal sole durante l’estate

L’estate è alle porte e con essa l’attenzione alla salute dei nostri bambini sotto il sole. Non si tratta solo di applicare una crema solare, ma di adottare strategie complete per proteggerli efficacemente. La pediatra Elena Scarpato condivide consigli preziosi per un’esposizione sicura, rispettando le diverse esigenze di età e tipo di pelle. Scopri come garantire ai tuoi piccoli un’estate all’insegna del divertimento senza rischi.

Con l’arrivo dell’estate torna centrale la protezione della pelle dei bambini dai raggi solari. Dalla scelta della crema solare più adatta alle strategie per evitare le scottature, la pediatra Elena Scarpato spiega a Fanpage.it le buone pratiche per un’esposizione sicura, in base all’età e alle esigenze della pelle dei più piccoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

