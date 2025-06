Crediti deteriorati Mps Profumo e Viola a processo

Dopo oltre due anni di udienze e più di 4.700 parti civili coinvolte, tra associazioni, risparmiatori e investitori, ieri la GUP Fiammetta Modica ha preso una decisione cruciale nel procedimento contro MPS, riguardante crediti deteriorati e il caso Profumo-Viola. La giudice ha deciso di accorpare i fascicoli "Mps3" e "Mps4", segnando un passo importante nella battaglia per la trasparenza e la giustizia. Ma cosa riserverà il futuro di questa complessa vicenda?

Dopo oltre due anni di udienze e con oltre 4.700 parti civili ammesse, tra associazioni, risparmiatori ed investitori, ieri la gup Fiammetta Modica ha deciso nel procedimento in cui la banca è stata citata come responsabile civile e che ha accorpato due fascicoli, i cosiddetti "Mps3" e "Mps4", che riguardavano complessivamente i "non-performing loans", ovvero i crediti deteriorati, per gli anni 2014-2017. La giudice dell'udienza preliminare ha deciso, in sostanza, di mandare a processo gli imputati del "Mps3", ossia Profumo, Viola, Tononi e Betunio per le ipotesi di false comunicazioni sociali, tranne che per il falso in bilancio del 2014, perché prescritto.