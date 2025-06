Cre 2025 – Toc Toc | un’estate che bussa al cuore dei ragazzi bergamaschi

Toc toc! È arrivato il momento tanto atteso: l’estate si fa strada nei cuori dei giovani bergamaschi, bussando con entusiasmo all’oratorio. Il Cre 2025, con il suo titolo simbolico “Toc Toc”, invita a un’avventura indimenticabile di amicizia, crescita e spiritualità. Un’esperienza che da decenni illumina le vacanze estive in provincia di Bergamo, pronta ad accogliere nuovi sogni e desideri. Perché, come dice il versetto evangelico, “Io sono con voi tutti i giorni”…

