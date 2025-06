Crac Italia | cosa serve per qualificarsi al Mondiale

Il cammino verso il Mondiale 2026 si fa sempre più impegnativo per l’Italia, che deve affrontare sfide cruciali nel girone I. Qualificarsi come prima nel gruppo rappresenta la strada più sicura, ma la pressione aumenta: i play-off sono ormai dietro l’angolo. Per gli Azzurri, ogni partita è una battaglia decisiva. Ma cosa serve davvero per garantirsi il biglietto diretto? Scopriamolo insieme.

È già diventato molto difficile, per gli Azzurri, qualificarsi come prima nel girone I e accedere direttamente al Mondiale 2026: lo spettro dei play off si fa molto concreto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Crac Italia: cosa serve per qualificarsi al Mondiale

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Qualificarsi Mondiale Crac Italia

Italia, il Mondiale 2026 si complica: come può ancora qualificarsi e come funzionano gli spareggi - L’Italia, con il tonfo in Norvegia, si complica la strada verso il Mondiale 2026. Ma non tutto è perduto: scopri come gli Azzurri possono ancora qualificarsi attraverso gli spareggi e quale sia il percorso da seguire per mantenere viva la speranza di tornare sulla scena mondiale.

Ecco cosa serve all’Italia per qualificarsi ai Mondiali - L’Italia è inserita nel gruppo I delle qualificazioni, ma dopo la sconfitta con la Norvegia è messa malissimo: Il primo posto, che garantisce la qualificazione diretta, è già lontano e serve una ... Secondo sportlegnano.it

Italia, Mondiale già a rischio: ecco cosa serve per qualificarsi con gli spareggi - Il pesante ko contro la Norvegia complica ancora una volta il percorso degli Azzurri verso la Coppa del Mondo del 2026: tutti i dettagli ... Segnala msn.com

Italia, il Mondiale 2026 si complica: come può ancora qualificarsi e come funzionano gli spareggi - Il pesantissimo ko con la Norvegia fa quasi sfumare la vetta del girone per l'Italia, che ora deve puntare almeno i playoff: come funzionano ... Riporta calciomercato.it

Perché l'Italia non gioca i Mondiali 2022 in Qatar? La storia di un fallimento annunciato