Cristiano Ronaldo ha annunciato la sua decisione di non partecipare al Mondiale per club, scegliendo di dedicarsi a riposarsi e riscoprire la serenità. Tra proposte da tutto il mondo, tra cui una dall’Argentina, il portoghese si apre con sincerità: il suo rapporto con Messi, nonostante la rivalità, rimane speciale, e tra racconti di premi e traduzioni, emerge un’icona di passione e umanità. La sua scelta ci sorprende, ma riflette un desiderio di equilibrio e rispetto.

Il fuoriclasse portoghese scioglie le riserve: "Ho avuto tante proposte, una anche dall'Argentina, ma non si può fare tutto. Io e Messi, un bel rapporto nonostante la rivalità. Ai premi che ricevevamo gli facevo da traduttore". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - CR7 ha deciso: "Non giocherò il Mondiale per club. La sfida con Yamal? Dormirò bene..."

