Covid manifestanti no-Green Pass al porto di Trieste nel 2021 un' aggressione di Stato non per ordine pubblico ma per difendere interessi economici

Perché la verità e la giustizia siano sempre rispettate, è fondamentale ricordare gli eventi di Trieste del 2021, quando manifestanti contro il green pass furono vittime di un’aggressione statale che sembrerebbe aver tutelato interessi economici più che l’ordine pubblico. Come Segretario Generale di OSA Polizia, manifesto sdegno e preoccupazione, chiedendo che chi ha ordinato o coperto tali violenze risponda davanti alla legge e alla coscienza collettiva.

Chiedo verità, giustizia e responsabilità che simili abusi non vengano dimenticati né minimizzati, e che chi ha ordinato o coperto queste violenze risponda davanti alla legge e all'opinione pubblica. Come Segretario Generale Nazionale di OSA Polizia, esprimo sdegno e profonda preoccupazione

