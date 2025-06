Costacurta | Spalletti non si dimetta non è responsabilità sua Nemmeno della Figc

Alessandro Costacurta interviene con fermezza per difendere Luciano Spalletti, sottolineando che la recente sconfitta non è affari del ct né della FIGC. In un momento cruciale per il futuro della Nazionale, le parole dell’ex calciatore risuonano come un appello a mantenere la calma e la fiducia. La partita contro Oslo ha acceso il dibattito, ma è fondamentale ricordare che la responsabilità non ricade su chi guida il team.

«Spalletti non si deve dimettere, la situazione attuale non è certo responsabilità sua». Alessandro Costacurta, a margine di un evento sul grande Milan in programma a Belluno nell’ambito della seconda edizione di Sport Business Forum, difende il ct dopo la cocente sconfitta di Oslo che rischia di compromettere il cammino della Nazionale verso i Mondiali Usa 2026. «Dobbiamo constatare che da qualche tempo questa squadra manca i momenti importanti, le partite decisive. Credo che i valori della Nazionale siano superiori a quanto emerso nella gara di ieri, non credo sia così bassa di talento». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Costacurta: «Spalletti non si dimetta, non è responsabilità sua. Nemmeno della Figc»

