Cosmi sorpreso | Ho sofferto per Inzaghi ma non pensavo il suo ciclo finisse così Quella di Chivu non è una scommessa ho parlato col Parma e vi posso dire che…

Serse Cosmi si lascia sorprendere dai recenti cambiamenti nel calcio italiano, tra l’addio inatteso di Inzaghi e la scelta di Chivu come nuovo allenatore dell’Inter. Con riflessioni sincere, l’ex tecnico analizza questa girandola di panchine che sta scuotendo la Serie A. La domanda ora è: quali sfide attenderanno le squadre in questa nuova fase?

L’ex tecnico Serse Cosmi ha voluto dire la sua sull’addio di Inzaghi e sulla scelta dell’Inter di puntare su Chivu come nuovo allenatore. Intercettato dai giornalisti presenti in zona mista al Festival della Serie A a Parma, l’ex tecnico Serse Cosmi ha commentato l’avvicendarsi sulla panchina dell’ Inter da Simone Inzaghi a Cristian Chivu. LA GIRANDOLA DELLE PANCHINE IN SERIE A – « C’è curiosità su tanti allenatori, con diversi ritorni. Altre panchine hanno cambiato in modo sorprendente e la curiosità regna sovrana ». CHIVU ALL’INTER DOPO L’ADDIO DI INZAGHI – « Non mi aspettavo che il ciclo Inzaghi potesse finire con questa sconfitta, però ci stava. 🔗 Leggi su Internews24.com