Cosmi | Ho sofferto per Inzaghi Chivu? Non posso parlare di scommessa

Serse Cosmi, dal Festival della Serie A di Parma, analizza con passione le recenti rivoluzioni in panchina, da Allegri a Sarri, e i ritorni sorprendenti di Pioli. Tra i tanti cambiamenti, il suo sguardo si ferma anche su Inzaghi e Chivu, protagonisti di un delicato passaggio di consegne. Ma cosa ha davvero detto Cosmi? Scopriamo insieme le sue parole che svelano retroscena e aspettative sul futuro delle squadre e dei loro allenatori.

Cosmi parla di Inzaghi ma anche di Cristian Chivu, con il primo a lasciare l’Inter e il secondo a subentrare. Ecco cos’ha detto. PANCHINE NUOVE – Serse Cosmi, dal Festival della Serie A di Parma, si esprime sulle tante panchine cambiate in Serie A: « C’è curiositĂ su tanti allenatori, con diversi ritorni da Allegri a Sarri e forse Pioli. Molte panchine hanno cambiato in modo sorprendente e la curiositĂ regna sovrana sulle panchine ». INZAGHI – Poi Cosmi parla dell’ormai ex mister dell’Inter: « Non mi aspettavo che finisse con questa sconfitta ma ci poteva stare a prescindere. Io avevo la percezione che lui andasse via lo stesso. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Cosmi: «Ho sofferto per Inzaghi. Chivu? Non posso parlare di scommessa»

In questa notizia si parla di: Cosmi Inzaghi Chivu Sofferto

