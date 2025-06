Così Joe Tacopina ha ‘ucciso’ la Spal per la terza volta in 21 anni

Così Joe Tacopina ha ‘ucciso’ la Spal per la terza volta in 21 anni. Una disfatta che scuote i tifosi e i sostenitori biancazzurri, privandoli di un sogno e lasciando un amaro in bocca. Ma tra rammarico e rabbia, si nasconde anche la speranza di un nuovo inizio. Perché, sebbene il presente sia difficile, il futuro può ancora riservare sorprese e rinascite. Oggi, però, prevale la voglia di reagire...

Ferrara, 7 giugno 2025 – Hanno ucciso la Spal, ed è la terza volta in 21 anni, dopo Pagliuso 2005 e Butelli 2012. Stavolta a disarcionarla è cowboy Joe, il Tacopina tutto promesse e niente arrosto. Da un domani indefinito (ma ci vorrà molto, molto di più di un giorno), ci diremo che forse è stato meglio così: recidere un cordone ombelicale ormai malsano alla radice per ripartire dal basso con nuove premesse. Ma oggi no, oggi prevale la rabbia, regnano indignazione e sconforto. Che la Spal Usa fosse ormai a rischio di scomparire per insolvenze societarie si era ben capito: solo una insperata botta di caso – danarosi soci pronti all'acquisto del club o promozione casuale, visto che di programmazione a stelle e strisce nemmeno parlarne.

Tacopina: "Spal, è colpa mia. Ma non mollo" - A salutare il terzo allenatore di stagione della Spal Massimo Oddo nell’affollata sala stampa del "Paolo Mazza", sono il presidente Joe Tacopina e il responsabile di area tecnica Fabio Lupo. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Spal retrocessa, il video della contestazione a Tacopina - La sconfitta con il Parma condanna alla Serie C i bancazzurri, al termine della partita botta e risposta a distanza con il patron, Joe Tacopina ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Ferrara nel pallone s'interroga sul futuro di Tacopina - il presidente della Spal, Joe Tacopina, ha incontrato i giornalisti. Ferrara - salita dalla C alla A e ora ripiombata nella terza serie - si chiede cosa succederà ora. E cosa farà l'avvocato ... Da rainews.it

