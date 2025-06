Così Haftar consolida il suo potere in Libia

che rafforzi la sua posizione e garantisca stabilità sotto il suo comando. Mentre le istituzioni ufficiali cercano di riconquistare terreno, la strategia di Haftar si concentra sulla creazione di un fronte militare forte e unificato, capace di influenzare gli esiti politici e mettere in discussione l’autorità del Governo di unità nazionale. Un equilibrio delicato che potrebbe plasmare il futuro della Libia.

Mentre a Tripoli il Consiglio presidenziale e il Governo di unità nazionale di Abdel Hamid Dabaiba sono impegnati in iniziative volte a ridimensionare il ruolo delle milizie, nell'est della Libia Khalifa Haftar lavora alla costruzione di un esercito (Lna) che gli permetta di presentarsi ai libici e al mondo come l'unico in grado di guidare il Paese. Dopo il rovesciamento di Muammar Gheddafi, Haftar si è impegnato a costruire un esercito, basandosi su elementi del precedente regime. Successivamente ha combattuto guerre contro "gruppi jihadisti", prima di essere nominato Comandante in Capo dal Presidente del Parlamento Aguila Saleh (in qualità di Comandante Supremo delle Forze Armate).

