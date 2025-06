Cosa sono gli svarioni? Risponde l’Accademia della Crusca

Gli svarioni, secondo l’Accademia della Crusca, sono quegli errori grossolani, spesso di natura linguistica, che sfuggono anche agli occhi più attenti. Questi sbagli, sebbene comuni, rivelano quanto la precisione sia importante nel nostro uso quotidiano della lingua. Ma cosa si nasconde dietro a uno svarione? Scopriamolo insieme e impariamo a riconoscerli per evitarli con astuzia.

Tratto dall’Accademia della Crusca La lessicografia storica, etimologica e dell’uso contemporaneo registra svarione come sostantivo maschile con il significato fondamentale di ‘errore grossolano, in particolare di natura linguistica’ (GDLI; Tommaseo-Bellini; DEI; DELI; Devoto-Oli 2014; DISC; Garzanti 2007; GRADIT; Grande dizionario italiano dei sinonimi e contrari; Sabatini-Coletti 2006; Vocabolario Treccani online; Zingarelli 2022); la maggior parte dei dizionari, inoltre, lo indica come derivato del verbo svariare (GDLI; Tommaseo-Bellini; l’Etimologico; Devoto-Oli 2014; DISC; Garzanti 2007; Sabatini-Coletti 2006; Vocabolario Treccani online;), ma il GDLI propone anche la derivazione dal sostantivo svario “errore (specie grave, grossolano). 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Cosa sono gli «svarioni»? Risponde l’Accademia della Crusca

