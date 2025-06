Cosa significa quando il gatto fa molta pipi? Cosa fare e quando preoccuparsi se urina troppo spesso

Quando il gatto inizia a urinare frequentemente, potrebbe essere un segnale di problemi di salute come infezioni o diabete. Riconoscere i segnali di allarme e intervenire tempestivamente è fondamentale per il suo benessere. Ma come distinguere tra normalità e emergenza? Scopriamo insieme cosa fare e quando preoccuparsi, per garantire al nostro felino una vita sana e felice. Continua a leggere.

Se il gatto urina spesso, potrebbe avere un problema di salute come infezioni, diabete o stress. √ą importante osservare eventuali cambiamenti e sintomi, come pip√¨ fuori lettiera o sangue nelle urine, e rivolgersi al veterinario per una diagnosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

