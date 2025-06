Cosa sappiamo sulla notizia dell’arresto di Khaby Lame | non ci sono conferme e ora non è detenuto a Las Vegas

Recenti voci diffuse sui social suggeriscono che Khaby Lame, il celebre TikToker italiano, sia stato arrestato a Las Vegas per presunte infrazioni sull'immigrazione. Tuttavia, al momento, nessuna fonte ufficiale conferma questa notizia e Khaby non risulta detenuto né a Las Vegas né altrove. La vicenda resta avvolta nel mistero, alimentando curiosità e speculazioni tra i fan e gli utenti online. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti su questa intricata vicenda.

Secondo diversi profili sulle piattaforme social, Khaby Lame sarebbe stato arrestato a Las Vegas. Il tiktoker avrebbe violato le regole sull'immigrazione negli Stati Uniti. Abbiamo provato a verificare questa notizia con verie fonti, sia negli Stati Uniti che in Italia. Al momento non ci sono conferme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Khaby Lame arrestato”. La notizia non confermata data dal sito Decripto.org - Al momento, la notizia dell’arresto di Khaby Lame negli Stati Uniti non è stata confermata ufficialmente.

Cosa sappiamo sulla notizia dell’arresto di Khaby Lame: non ci sono conferme e ora non è detenuto a Las Vegas - Secondo diversi profili sulle piattaforme social, Khaby Lame sarebbe stato arrestato a Las Vegas. Il tiktoker avrebbe violato le regole sull’immigrazione negli Stati Uniti. Abbiamo provato a ... Scrive fanpage.it

Khaby Lame fermato negli Stati Uniti? Dubbi e misteri sul presunto arresto del re di TikTok - Secondo alcune fonti, Khaby Lame si troverebbe in carcere negli Stati Uniti per una presunta violazione delle leggi sull'immigrazione, ma ci sono ancora molti elementi poco chiari. Riporta news.fidelityhouse.eu

Khaby Lame arrestato a Miami? Cosa sappiamo sulle accuse rivolte al famoso tiktoker - Secondo un’esclusiva del sito Decripto.org, Khaby Lame sarebbe stato fermato dalle autorità negli Stati Uniti. Di seguito tutti i dettagli su quanto sarebbe successo. Riporta notizie.it