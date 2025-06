Cosa racconta il luogo dove Vasile Frumuzache ha abbandonato i cadaveri di Denisa Paun e Ana Andrei

Scopriamo insieme gli inquietanti dettagli sui luoghi in cui Vasile Frumuzache ha abbandonato i cadaveri di Denisa Paun, Ana Andrei e Denisa Adas. Questi ambienti, infatti, potrebbero svelare preziosi indizi sul suo profilo criminologico. Il criminologo Cosimo D'Oronzo analizza il contesto e i possibili risvolti di questa intricata vicenda, offrendo uno sguardo approfondito sulla mente dietro ai delitti. Continua a leggere per scoprire di piĂą.

Anche il posto dove sono stati ritrovati i corpi di Denisa Adas e Ana Andrei può fornire spunti interessanti per determinare un profilo criminologico del killer Vasile Frumuzach. Ne parla il criminologo Cosimo D'Oronzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

