Corvino | "Milan Inter o Juventus? No è il Lecce è il club più in salute della Serie A"

Corvino, il leader dell’area tecnica del Lecce, ha svelato un sorprendente segreto sullo stato di salute della squadra: “Il nostro club è il più in forma della Serie A”. Un’affermazione che fa riflettere e solleva curiosità. Ma cosa rende il Lecce così forte? Scopriamo insieme le sue parole e il motivo per cui questa stagione potrebbe riservarci grandi sorprese.

Il responsabile dell`area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato della stagione dei giallorossi. Queste le sue dichiarazioni: CLUB PIU`. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Lecce, Giampaolo: "Con questa salvezza abbiamo reso Corvino immortale" - Il Lecce scrive una pagina storica, conquistando la sua terza salvezza consecutiva, un traguardo mai raggiunto prima.

Corvino: "Milan, Inter o Juventus? No, è il Lecce è il club più in salute della Serie A" - Il responsabile dell`area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato della stagione dei giallorossi. Queste le sue dichiarazioni: CLUB PIU` IN SALUTE DELLA SERIE. Lo riporta calciomercato.com

Corvino prende ancora tempo sul destino di Giampaolo sulla panchina del Lecce: quando arriva la risposta? - Si è tenuta oggi la conferenza stampa di fine stagione del responsabile dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, affiancato dal direttore sportivo Stefano Trinchera. Un momento chiave per fare i ... Riporta tag24.it

Lecce, Corvino: "Siamo un club in salute, non c'è la necessità di vendere Krstovic" - Questa mattina il Lecce ha tenuto la consueta conferenza stampa di fine stagione. Queste le parole del responsabile dell'area tecnica del club Pantaleo. Segnala tuttomercatoweb.com