Corvino | Il Lecce è il club più in salute della Serie A Giampaolo? Serve tempo per riflettere

Corvino mette in luce la solidità del Lecce, il club più in forma della Serie A, e sottolinea l’importanza di concedere tempo a Giampaolo per riflettere. Il responsabile dell’area tecnica giallorossa traccia il bilancio: “Salvezza storica. Sia noi che il tecnico ci siamo dati tempo, la prossima settimana si decide”. La pazienza potrebbe essere la chiave per un futuro ancora più brillante.

Il responsabile dell'area tecnica giallorossa traccia il bilancio: "Salvezza storica. Sia noi che il tecnico ci siamo dati tempo, la prossima settimana si decide".

US Lecce, Corvino: “Marcatori razza in via di estinzione, ma abbiamo tempo”