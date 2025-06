Corteo pro-Gaza Nicola Zingaretti sbotta | Andate indietro

Durante una manifestazione pro-Gaza a Roma, Nicola Zingaretti si infuria per la ressa di giornalisti, urlando "Basta, dovete andare indietro". Tuttavia, l'ex presidente del Lazio non dimentica il suo vero obiettivo: chiedere di fermare il massacro dei palestinesi. Una piazza che si anima tra emozioni forti e richiami alla pace, dimostrando come le passioni possano travolgere anche i politici pi√Ļ pacati.

Nicola Zingaretti perde le staffe. Accade durante la manifestazione pro-Gaza organizzata a Roma da Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra italiana. Qui l'ex presidente del Lazio, nonch√© europarlamentare del Pd, se la prende con la ressa creata dai cronisti presenti alla manifestazione a Roma:¬†"Basta, basta, dovete andare indietro".¬† Il dem poi parla della necessit√† di "fermare il massacro dei palestinesi. Una piazza piena lo grida forte perch√© il silenzio √® complicit√†. Questa √® la forza dell'unit√†". Zingaretti si trova proprio dietro¬†lo striscione di apertura del corteo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Corteo pro-Gaza, Nicola Zingaretti sbotta: "Andate indietro"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Zingaretti Gaza Nicola Indietro

Zingaretti nella ressa dei cronisti al corteo per Gaza: «Andate indietro» - È un Nicola Zingaretti in modalità servizio d'ordine quello lanciato contro la ressa di cronisti presenti alla manifestazione per la Palestina a Roma: «Basta, basta, dovete andare indietro». Anche l'e ... Lo riporta msn.com

Zingaretti nella ressa dei cronisti: "Andate indietro" - È un Nicola Zingaretti in modalità servizio d'ordine quello lanciato contro la ressa di cronisti presenti alla manifestazione per la Palestina a Roma: «Basta, basta, dovete andare indietro». Anche l'e ... Riporta msn.com

Mafia capitale, Zingaretti: "Nessun passo indietro. Noi parte civile nel processo" - Questo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti su Mafia Capitale parlando al Consiglio regionale. Il governatore ha respinto al mittente la richiesta di dimissioni e ha ... Segnala rainews.it

L'Europa ci boccia! (24 ott 2018)