Corteo pro-Gaza De Luca Pd | Solo gli azzeccagarbugli non parlano di genocidio

In un contesto di crescente tensione e riflessione globale, le parole di Vincenzo De Luca evidenziano il peso del silenzio assordante di chi, per troppo tempo, ha ignorato le tragedie di Gaza. La sua denuncia invita a un momento di consapevolezza, una chiamata all’azione prima che siano troppo tardi. È ora di abbandonare l’indifferenza e affrontare con coraggio le sfide umanitarie che ci coinvolgono tutti, senza se e senza ma.

" Ho trovato tante persone che per un anno sono state in letargo, non hanno aperto bocca quando noi stavamo a piazza Plebiscito con 50mila giovani a chiedere il cessate il fuoco. Meglio tardi che mai, ci sono voluti 60mila morti, 30 mila bambini massacrati prima di risvegliare un po' di coscienza umana prima che civile e democratica". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca a margine della manifestazione per Gaza a Piazza San Giovanni. " E' più che un genocidio, solo i tanti azzeccagarbugli che abbiamo in Italia possono immaginare che di fronte a ciò che sta succedendo dobbiamo tagliare il pelo in quattro.