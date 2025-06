Corteo pro-Gaza a Roma sinistra smascherata | Tutti al voto

Il corteo pro-Gaza a Roma ha acceso i riflettori sulla politica e sulle sue contraddizioni, con la sinistra smascherata e il bisogno di un cambio di passo evidente. È il momento di agire e di scegliere con consapevolezza: tutti al voto per portare avanti un percorso di giustizia e pace. Nel frattempo, Elly Schlein si distingue con un discorso che invita alla riflessione e all'impegno civile.

È il momento di Elly Schlein. Nel pomeriggio di sabato 7 maggio la leader del Pd sale sul palco della manifestazione pro-Gaza di Roma. Qui la dem esordisce così: "Siamo qui per dire una cosa semplice e potente: basta con il massacro dei palestinesi e basta con i crimini di Netanyahu. Basta con le occupazioni illegali e basta con le bombe nelle scuole. Basta con gli spari sulle persone che vanno a chiedere un tozzo di pane dopo che per mesi il governo di Netanyahu non ha fatto entrare cibo e medicine". Insomma, "a Gaza è in corso una vera e propria pulizia etnica". E ancora: "Siamo qui per chiedere un cessate il fuoco immediato è la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas.

