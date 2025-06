Corteo per Gaza Schlein | Qua l' Italia che non tace

Una protesta vibrante e sentita che ha attraversato le vie di Roma, unendo voci di cittadini e leader politici contro il massacro a Gaza. Con uno striscione che proclama “Gaza, stop al massacro. Basta complicità ”, la manifestazione ha riempito Piazza San Giovanni, simbolo dell’umanità e della solidarietà . In questa grande mobilitazione, l’Italia si distingue ancora una volta per il suo impegno pacifico e deciso: perché la pace non può più aspettare. E sul...

"Gaza, stop al massacro. Basta complicitĂ ". E' la scritta sullo striscione in testa al corteo che ha sfilato per le vie di Roma fino a Piazza San Giovanni, con i leader dei tre partiti di opposizione che hanno promosso la manifestazione. In 300mila per gli organizzatori nella piazza definita da Giuseppe Conte "la piazza dell'umanitĂ ". "Questa è l'Italia della pace, l'Italia che non tace", ha sottolineato la segretaria dem Elly Schlein. E sul palco di San Giovanni si sono alternate tante testimonianze con gli appelli alla pace: politici ma anche rappresentanti di associazioni, storici, giornalisti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Corteo per Gaza, Schlein: "Qua l'Italia che non tace"

