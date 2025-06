Corteo per Gaza Schlein | enorme risposta popolare di partecipazione

Roma si anima con un corteo di solidarietà per Gaza, testimonianza di un’Italia che non tace di fronte alle ingiustizie. Centinaia di persone si sono unite in una protesta vibrante, chiedendo pace, cessate il fuoco e giustizia per i palestinesi. Una manifestazione che rompe il silenzio del governo e rivendica un impegno autentico per i diritti umani e la soluzione diplomatica. Questa è l’Italia che si schiera con coraggio e umanità.

Roma, 7 giu. (askanews) - "Un'enorme risposta di partecipazione oggi a Roma per dire basta al massacro dei palestinesi, ai crimini del governo di estrema destra di Netanyahu, questa è un'Italia che non tace come fa il governo Meloni, è un'Italia che invece vuole la pace, il cessate il fuoco immediato, la liberazione degli ostaggi, gli aiuti umanitari e il riconoscimento dello Stato di Palestina, una grande risposta popolare, questa è l'Italia che vogliamo". Così la segretaria del Pd Elly Schlein in piazza a Roma al corteo per Gaza promosso da Pd, M5s e Avs, con migliaia di persone, accanto agli altri leader alla testa della manifestazione che arriverà a piazza San Giovanni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Corteo per Gaza, Schlein: enorme risposta popolare di partecipazione

