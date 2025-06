Corteo per Gaza PiccolottiAvs | qui per stop genocidio in Palestina

In un mondo in cui i diritti umani vengono spesso calpestati, la voce di chi si batte per la giustizia non può essere ignorata. Il corteo per Gaza e la Palestina, promosso da Piccolottiavs, si leva forte a Roma, chiedendo la fine del genocidio e il rispetto dei diritti fondamentali. È un appello urgente affinché la comunità internazionale agisca e ponga fine alle sofferenze di un popolo. Solo così possiamo sperare in un domani di pace e dignità.

Roma, 7 giu. (askanews) - "Siamo qui per chiedere la fine del genocidio in Palestina, la fine dello sterminio in cui anche la fame è usata come arma. Per noi il centro della richiesta politica è due popoli e due Stati che convivano in pace e nel rispetto del diritto internazionale, Netanyahu ha violato tutte le norme, ha compiuto tanti crimini di guerra, è necessario che la comunità internazionale lo fermi". Così Elisabetta Piccolotti (Avs) in piazza a Roma alla manifestazione per Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Corteo per Gaza, Piccolotti(Avs): qui per stop genocidio in Palestina

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Gaza Piccolotti Genocidio Palestina

Corteo per Gaza, Piccolotti(Avs): qui per stop genocidio in Palestina - Roma, 7 giu. (askanews) – “Siamo qui per chiedere la fine del genocidio in Palestina, la fine dello sterminio in cui anche la fame è usata come arma. Per noi il centro della richiesta politica è due p ... Segnala askanews.it

“Quello di Gaza è un genocidio: lo dice il diritto internazionale, a prescindere dalle opinioni”: spiega la docente - Colloquio con Micaela Frulli, docente di diritto internazionale: "Le parole contano, il diritto serve e può salvare ... Secondo fanpage.it

Fumetti e scatti per la Palestina: “Immagini contro il genocidio”, la mostra a Bologna - Al Baraccano Pazienza, Manara, Costantini. E i lavori dei fotoreporter inghiottiti dalla guerra BOLOGNA – C’è anche Andrea Pazienza insieme ad Abed Khaled. Milo Manara invece sta davanti ad un negativ ... Lo riporta bologna.repubblica.it

Israel accused of using mass femicide to advance genocide in Gaza