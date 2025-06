Corteo per Gaza le opposizioni insieme | Fermare il massacro governo codardo E la piazza chiede unità ai leader

corteo per Gaza, le opposizioni uniscono le forze in un richiamo urgente a un governo silenzioso. La gente chiede un segnale chiaro di solidarietà e azione concreta contro il dramma in Palestina. La piazza, rappresentante di un’Italia che non tace, si fa sentire forte, chiedendo ai leader di smettere di nascondersi e di agire subito per fermare il massacro in corso. La domanda ora è: i nostri leader ascolteranno questa voce collettiva?

La chiamano “l’Italia che non tace” a differenza di un “governo codardo”, al quale viene chiesto almeno un segnale, una mossa, una parola, un segno di vita di fronte a quello che sta accadendo in Palestina. Già, ma cosa sta succedendo nella Striscia? Un genocidio, per Giuseppe Conte. Una “pulizia etnica”, la chiama invece Elly Schlein. Ma se le differenze restano nelle sfumature linguistiche, per il resto la piazza per Gaza convocata a Roma dal centrosinistra è compattissima. E affollata, anche oltre le aspettative degli stessi organizzatori. “Siamo 300mila”, viene annunciato dal palco di piazza San Giovanni che si riempie mentre c’è ancora una spezzone del corteo che si sta muovendo da piazza Vittorio, a quasi un chilometro di distanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Corteo per Gaza, le opposizioni insieme: “Fermare il massacro, governo codardo”. E la piazza chiede unità ai leader

