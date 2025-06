Corteo per Gaza Klaus Davi | spero fuori antisemitismo anche su palco

In un momento di grande tensione internazionale, il corteo per Gaza a Roma si fa portavoce di speranza e desiderio di pace. Promosso da AVS, M5S e PD, l’evento vede la partecipazione di figure come Klaus Davi, simbolo di dialogo e rispetto. Con le sue bandiere, Israele e arcobaleno della pace, Davi ricorda che manifestare è un gesto positivo, purché sia libero da ogni forma di antisemitismo e discriminazione. La sua presenza invita a un dibattito aperto e costruttivo, fondamentale per costruire ponti di comprensione e pace.

Roma, 7 giu. (askanews) - Alla manifestazione per Gaza a Roma promossa da AVS, M5S e Pd e in partenza da piazza Vittorio, anche Klaus Davi, giornalista, massmediologo e scrittore, con in mano due bandiere, quella di Israele e quella arcobaleno della pace. "Sono qui a titolo personale, io penso che quando la gente va in piazza è un fatto positivo, si manifesta per un ideale di pace - ha detto Davi - sono tre forze democratiche, hanno garantito il contrasto all'antisemitismo e spero che accada così anche sul palco, una testimonianza che Israele è una grande democrazia dove c'è un'opposizione molto vitale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Corteo per Gaza, Klaus Davi: spero fuori antisemitismo anche su palco

In questa notizia si parla di: Davi Gaza Klaus Spero

