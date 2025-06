Corteo per Gaza il vox tra i manifestanti | Bisognava farlo prima la società civile è più avanti della politica Ora non si torni indietro

una sorpresa scoprire che la società civile si muove con più agilità e sensibilità rispetto alla politica. La manifestazione per Gaza, promossa da Pd, M5s e Avs, rappresenta un segnale forte di unità e impegno condiviso. È il momento di lasciarci alle spalle le divisioni e di rafforzare la solidarietà internazionale. La strada è tracciata: ora si va avanti, senza voltarsi indietro.

"La manifestazione per Gaza di Pd, M5s e Avs? Bisognava farla prima, ma meglio tardi che mai. Ora si vada avanti uniti". Dal corteo unitario delle forze progressiste per la Palestina, tra i manifestanti c'è chi da tempo avvertiva l'esigenza che la politica, soprattutto a sinistra, si mobilitasse: "Era ora che venisse organizzato qualcosa tutti insieme. Sono felice di vedere questa piazza gremita", spiega una ragazza che arriva da Parma. Non è l'unica: " Un'iniziativa necessaria, forse tardiva ", spiega un militante dem presente al corteo. "Non sono iscritta ai partiti, ma sono qui perché era necessario mandare un segnale per fermare il genocidio in corso", spiega un'altra manifestante, attaccando " il doppio standard del governo e dell'Occidente " nei confronti di quanto sta avvenendo a Gaza.