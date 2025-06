Corteo per Gaza Fratoianni | diciamo al governo stop complicità

Una manifestazione imponente ha attraversato Roma, unendo voci di protesta contro le politiche del governo e chiedendo rispetto per la città di Gaza. Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, ha guidato questa mobilitazione, simbolo di un’Italia che si schiera contro ogni forma di complicità. È un appello alla coscienza collettiva, affinché il nostro Paese scelga la libertà e la giustizia, dicendo basta alle ingiustizie e alle omissioni.

Roma, 7 giu. (askanews) - "Una enorme manifestazione, un'oceanica risposta di popolo, è la risposta dell'indignazione, dell'Italia migliore, di chi chiede al governo di non trascinare il nostro Paese nell'infamia della storia". Così Nicola Fratoianni di Alleanza verdi e sinistra alla testa del corteo per Gaza partito da piazza Vittorio a Roma, accanto agli altri leader promotori della manifestazione di Pd e M5S. "Chiediamo - ha aggiunto - il riconoscimento dello Stato Palestinese, sanzioni e sospensione dell'accordo Ue-Israele, il non rinnovo del protocollo militare, occorrono misure concrete per fermare lo sterminio, l'ecatombe davanti ai nostri occhi a Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Corteo per Gaza, Fratoianni: diciamo al governo stop complicità

