Corteo per Gaza Conte | è la piazza dell' umanità contro lo sterminio

Unisciti al corteo per Gaza, una manifestazione che si erge come la piazza dell'umanità contro lo sterminio sistematico. In una Roma vibrante di solidarietà, cittadini e rappresentanti si sono radunati per chiedere azioni concrete e mettere fine a 20 mesi di ingiustizia. La presenza massiccia di oggi è il chiaro segnale che l'opinione pubblica italiana dice basta: è ora di agire e fermare questa tragedia.

Roma, 7 giu. (askanews) - "Questa è la piazza dell'umanità contro uno sterminio sistematico che va avanti da 20 mesi con tanti governi, a partire da quello italiano, che stanno facendo finta di non vedere e ancora oggi balbettano. Ci sono misure concrete nella nostra mozione unitaria da cui parte questa iniziativa. La presenza di tantissimi oggi è il segno che l'opinione pubblica e gli italiani non ci stanno più: stop a questo sterminio". Così il leader del M5s Giuseppe Conte a Roma alla manifestazione per Gaza promossa con Pd e Avs. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Corteo per Gaza, Conte: è la piazza dell'umanità contro lo sterminio

