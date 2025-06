Corteo per Gaza Bonelli | stop orrori fermiamo criminale Netanyahu

In un gesto di solidarietà e fermezza, migliaia di cittadini si sono raccolti a Roma per denunciare gli orrori di Gaza e chiedere giustizia. Angelo Bonelli si unisce alla voce collettiva contro l'indifferenza e le ingiustizie, invitando a fermare le politiche che alimentano il conflitto. La piazza si fa sentire: è ora di trasformare l’Italia in un vero presidio di umanità, perché il silenzio non è più tollerabile.

Roma, 7 giu. (askanews) - "Siamo qui in piazza perché vogliamo trasformare l'Italia in un presidio di umanità contro l'orrore di Gaza e per dire basta all'ipocrisia del governo Meloni che chiude gli occhi davanti a questi orrori, basta accordi militari ed economici, fermiamo il criminale Netanyahu". Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, in piazza a Roma al corteo per Gaza organizzato da Pd, M5s e Avs a cui hanno preso parte migliaia di persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Corteo per Gaza, Bonelli: stop orrori, fermiamo criminale Netanyahu

