Corteo per Gaza a Roma | Siamo oltre 300mila Lo striscione Stop al massacro davanti alle bandiere di Palestina Israele e della Pace – Il video

Un mare di speranza e solidarietà ha invaso Roma: oltre 300 mila persone si sono unite in un corteo per Gaza, un gesto di pace e vicinanza che attraversa le strade della città. Promosso da partiti e movimenti diversi, il corteo ha percorso Piazza Vittorio fino a Piazza San Giovanni, con uno striscione simbolico: "Stop al massacro". Un segnale forte che dimostra come, uniti, possiamo fare la differenza. La piazza è il cuore di un impegno condiviso, e questa marcia ne è la prova.

Sono «oltre 300mila » i partecipanti della manifestazione per Gaza a Roma, secondo quanto dichiarato dagli organizzatori dal palco. Il corteo, promosso da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, è partito da Piazza Vittorio per concludersi a Piazza San Giovanni, dove si stanno tenendo gli interventi dal palco. «La piazza è stracolma e non si riesce a vedere la coda del corteo. Una grandissima risposta», ha affermato la giornalista Valentina Petrini, moderatrice dell’iniziativa, aprendo la serie di interventi pubblici. Dal palco, una rappresentante del movimento “Donne per Gaza” ha dichiarato: «Questa non è una guerra ma una strage. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Corteo Gaza Roma Oltre

Solidarietà al popolo palestinese di Gaza e di tutta la Palestina: corteo a Brindisi - Sabato 17 maggio, Brindisi ospiterà un corteo provinciale per esprimere solidarietà al popolo palestinese di Gaza e di tutta la Palestina.

“Palestina libera!”Con questo grido è iniziato il corteo che vede oltre 300mila persone radunate a Roma,per la manifestazione per Gaza organizzata dai partiti del centrosinistra,Avs,M5s e Pd. Apre il corteo lo striscione con scritto "Gaza stop al massacro.Basta Partecipa alla discussione

"Sono oltre 300 mila" le persone che partecipano a Roma alla manifestazione per Gaza promossa da Pd, M5s, Avs. Lo riferiscono gli organizzatori dal palco allestito in piazza San Giovanni #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/06/07/a-roma-il-corteo Partecipa alla discussione

Organizzatori corteo, oltre 300 mila in piazza per Gaza - "Sono oltre 300 mila" le persone che partecipano a Roma alla manifestazione per Gaza promossa da Pd, M5s, Avs. Lo riferiscono gli organizzatori dal palco. (ANSA) ... Secondo ansa.it

Corteo per Gaza a Roma, cori di "Palestina libera" e bandiere Pd-M5s-Avs | Presenti oltre 300mila manifestanti - "Palestina libera!". Con questo slogan si è svolto il corteo in cui oltre 300mila persone si sono radunate a Roma, per la manifestazione per Gaza organizzata dai partiti di centrosinistra, Avs, M5s e ... Segnala msn.com

“Palestina libera” e “Bella Ciao”: in 300.000 a Roma per Gaza. Schlein: “L’Italia che non tace” | FOTO - Sta per partire al grido “Palestina libera” da piazza Vittorio a Roma il corteo, per chiedere lo stop al massacro in corso a Gaza. Come scrive dire.it