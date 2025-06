Corteo per Gaza a Roma lo striscione Stop al massacro con Schlein Fratoianni e Conte in ritardo Le scritte contro Meloni – Il video

In un corteo carico di emozione e determinazione, Roma si mobilita per Gaza con uno striscione che grida «Stop al massacro» e richiama l’attenzione di leader come Schlein e Conte, arrivati in ritardo. La manifestazione, partendo da Piazza Vittorio per culminare a Piazza San Giovanni, rappresenta un forte invito alla solidarietà e all’azione contro le violenze. La passione e il senso di urgenza si uniscono in questa piazza simbolica.

Dietro uno striscione con scritto «Gaza stop al massacro. Basta complicità», colorata con il verde-bianco-nero-rosso della bandiera palestinese, è partito il corteo «In piazza per Gaza». Il percorso per la città di Roma parte da Piazza Vittorio per arrivare a Piazza San Giovanni, dove ci saranno gli interventi dal palco. Presenti la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte e i leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. L’ultimo leader a raggiungere la manifestazione è stato proprio Conte, che è arrivato una ventina di minuti dopo l’orario stabilito per la partenza, e ha quindi costretto il corteo ad attenderlo. 🔗 Leggi su Open.online

