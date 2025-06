Corteo per Gaza a Roma cori di Palestina libera e bandiere Pd-M5s-Avs

Centinaia di manifestanti sono giunti a piazza Vittorio per lanciare un appello per la fine della strage. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Corteo per Gaza a Roma, cori di "Palestina libera" e bandiere Pd-M5s-Avs

Solidarietà al popolo palestinese di Gaza e di tutta la Palestina: corteo a Brindisi - Sabato 17 maggio, Brindisi ospiterà un corteo provinciale per esprimere solidarietà al popolo palestinese di Gaza e di tutta la Palestina.

Roma, folla in corteo per Gaza: ‚ÄúPalestina libera‚ÄĚ tra bandiere e striscioni - Centinaia di persone si sono radunate a piazza Vittorio, a Roma, per partecipare al corteo promosso da Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra in solidarietà con la popolazione di Gaza. Sot ... Secondo rainews.it

Manifestazione per Gaza e Palestina oggi a Roma, in diretta | I leader di Avs, M5S e Pd in testa al corteo - La mobilitazione pro Palestina organizzata da Pd, M5S e Avs. Il corteo da piazza Vittorio raggiunge San Giovanni. Dal palco gli interventi dei leader dei partiti e degli ospiti ... Si legge su roma.corriere.it

Corteo per Gaza, Klaus Davi: spero fuori antisemitismo anche su palco - Roma, 7 giu. (askanews) - Alla manifestazione per Gaza a Roma promossa da AVS, M5S e Pd e in partenza da piazza Vittorio, anche Klaus Davi, giornalista, massmediologo e scrittore, con in mano due band ... Da quotidiano.net