Corteo per Gaza a Roma cori di Palestina libera e bandiere Pd-M5s-Avs | Presenti oltre 300mila manifestanti

Oltre 300.000 manifestanti si sono radunati a Roma per un corteo vibrante e carico di emozione, tra cori di “Palestina libera” e bandiere del PD, M5S e AVS. Schlein sottolinea: "Oggi c'è l'Italia della pace", mentre Conte invita a una "Piazza dell'umanità contro lo sterminio a Gaza". Un gesto collettivo che chiede a gran voce la fine della strage, testimoniando il desiderio di solidarietà e giustizia.

