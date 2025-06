Corteo e Giostra si avvicinano Attivo il Centro operativo comunale

La Quintana sta per entrare nel vivo, con il corteo e la giostra che si avvicinano rapidamente. Per garantire un evento sicuro e suggestivo, il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC), coordinando tutte le risorse necessarie. Questo grande appuntamento, che culminerà venerdì e sabato, rappresenta anche il gran finale di giugno, regalando emozioni e tradizione a cittadini e visitatori. La macchina organizzativa è in moto per un successo assicurato.

La Quintana entra nel vivo e si prepara alla due-giorni di Corteo e Giostra, che si terranno venerdì e sabato prossimi. In vista di quell’appuntamento, che segnerĂ anche il gran finale per l’appuntamento di giugno, il Comune ha messo in moto la macchina organizzativa la gestione del grande evento. E’ stata disposta infatti, con un’ordinanza del sindaco Stefano Zuccarini, l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc) presso la sede della polizia municipale in viale Marconi 1. Al Corteo infatti è prevista una consistente affluenza di pubblico e l’Ente Giostra ha richiesto il supporto del volontariato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: Corteo Giostra Centro Operativo

Como, il corteo dei giostrai sfila in centro città: “manifestazione per rivendicare il diritto al lavoro” - Il traffico in centro città è stato parzialmente deviato, dove possibile, e bloccato per una quindicina di minuti al momento del passaggio del corteo. Partito dall’area tradizionalmente ... Riporta ilgiorno.it

Riparte la Giostra. Oggi il corteo in centro con dame e cavalieri - seguirà uno straordinario corteo storico con un centinaio tra dame e cavalieri in costume medievale seguiti e anticipati da sbandieratori, musici, tamburini e sfidanti della giostra, che partirà ... Come scrive msn.com

Grande successo per la Giostra Cavalleresca di Sulmona: migliaia di spettatori sugli spalti e nel centro storico - con circa 7.000 spettatori sugli spalti in due giorni per assistere alla gara e migliaia di adulti e bambini tra le stradine del Centro storico per ammirare il corteo, per la Giostra Cavalleresca ... Segnala ilmattino.it

IL FATTO - Giostra Cavalleresca di Sulmona 2019