Cortei propal striscioni contro il governo Meloni fascista Polizia ferma manifestanti

Sabato a Milano, due manifestazioni per la Palestina hanno riempito le strade, mentre i cortei contro il governo Meloni sono stati fermati dalla polizia e alcuni striscioni sono stati rimossi. A Porta Venezia e Piazza San Babila si sono riunite migliaia di persone, tra cori e testimonianze di solidarietà. Un movimento forte e determinato che dimostra come il sostegno alla causa palestinese continui a essere vivo e vibrante anche di fronte alle sfide.

Due presidi per la Palestina sabato a Milano (c'è stata anche una grande manifestazione a Roma); il primo organizzato dai Giovani palestinesi di Milano a Porta Venezia, l'altro a piazza San Babila indetto dall'Associazione dei palestinesi in Italia. Al primo appuntamento, iniziato alle 14.30

