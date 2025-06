Corso Milano partono i cantieri del Sir2 Ragona | Programmati di proposito in estate

A Milano, l’atteso cantiere di Corso Milano prende il via proprio in estate, con l’obiettivo di migliorare la mobilità urbana e rendere la città ancora più vivibile. A partire da lunedì 9 giugno, le operazioni preparatorie avvieranno un percorso di trasformazione che coinvolgerà il cuore della città. Restate aggiornati: i lavori promettono di rivoluzionare il traffico e offrire un servizio più efficiente ai cittadini, segnando un passo importante verso il futuro sostenibile di Milano.

Partono lunedì 9 giugno le operazioni per la realizzazione della piattaforma tranviaria in Corso Milano. Nei primi giorni verranno realizzate alcune lavorazioni propedeutiche dopo le quali verrà transennata interamente l'area per la piattaforma tranviaria, nel tratto compreso tra riviera Mussato.

