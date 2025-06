Corruzione e riciclaggio In manette dirigente dei vigili del fuoco

Un'altra brutta tegola si abbatte sulla pubblica sicurezza toscana: Giuseppe Mazzotta, dirigente dei vigili del fuoco di Livorno, è stato arrestato con l’accusa di corruzione e riciclaggio. L’indagine, ancora in corso, potrebbe riservare ulteriori sorprese e coinvolgere altre figure di rilievo. La vicenda scuote l’intera comunità e solleva dubbi sulla trasparenza delle istituzioni. Seguiremo da vicino gli sviluppi di questa spinosa vicenda.

CASCINA (Pisa) Corruzione e riciclaggio. Con queste accuse è stato arrestato il dirigente provinciale dei vigili del fuoco di Livorno Giuseppe Mazzotta, residente nel cascinese e già vicecomandante dei vigili del fuoco pisani. L’indagine - si apprende - è ancora in corso e potrebbero esserci anche ulteriori clamorosi sviluppi. Per questo non è possibile avere particolari più dettagliati. Si sa solo che l’attenzione degli investigatori si è concentrata proprio sul rilascio di permessi antincendio. In alcuni casi ci sarebbe stato il pagamento di somme di denaro per avere via libera più facilmente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corruzione e riciclaggio. In manette dirigente dei vigili del fuoco

