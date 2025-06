Corriere dello Sport – Napoli per Marianucci è tutto fatto Fissate le visite e forse non sarà solo…

Il sogno del Napoli di rinforzare la difesa sta per trasformarsi in realtà: secondo il Corriere dello Sport, Luca Marianucci, talento emergente di 21 anni, è ormai ai dettagli finali con il club azzurro. Dopo un’ottima stagione all’Empoli, il promettente difensore si appresta a indossare la maglia partenopea, con visite mediche già pianificate e l’unione di intenti che potrebbe non fermarsi qui. La rivoluzione in difesa è alle porte.

2025-06-07 16:40:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport: NAPOLI – Luca Marianucci sarà presto un calciatore del Napoli. Il quasi 21enne difensore livornese, reduce da un’ottima stagione nell’Empoli, ha da tempo raggiunto un accordo con il club di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli pagherà circa 9 milioni alla società toscana per l’acquisto di Marianucci, le cui visite mediche ci saranno nei prossimi giorni. Attesa per De Bruyne. Insieme al giovane giocatore, che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili dell’Empoli prima di andare in prestito alla Pro Sesto nel 2023-24 in Serie C, ci potrebbe essere anche un big molto atteso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Napoli, per Marianucci è tutto fatto. Fissate le visite (e forse non sarà solo…)

