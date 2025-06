Corriere Dello Sport | Manna sempre interessato a Lee Kang-In del PSG

Giovanni Manna, il brillante ds del Napoli, continua a monitorare con attenzione Lee Kang-In del PSG, un talento che ha conquistato il suo interesse da tempo. Tra trattative sfumate e strategie in evoluzione, il centrocampista coreano rimane una carta importante nel futuro della squadra partenopea. Con il mercato ancora aperto, non è detto che questa passione si trasformi in un colpo concreto: il sogno di vedere Lee in azzurro potrebbe presto diventare realtà .

Tra i profili ormai da tempo sul taccuino di Giovanni Manna c’è quello di Lee Kang-In, centrocampista offensivo del PSG. Il DS del Napoli lo segue già da qualche anno con interesse e si era già parlato di lui durante la trattativa per Kvicha Kvaratskhelia, salvo poi non inserire nessuna contropartita tecnica nell’affare che ha . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Manna Kang Corriere Sport

Napoli, Manna non si ferma al colpo De Bruyne: da Lee Kang-in a Garnacho, è caccia al nuovo esterno offensivo - Il Napoli non si ferma al colpo di Kevin De Bruyne e intensifica la ricerca di un nuovo esterno offensivo.

CORRIERE - Napoli scatenato, si lavora per Kang-in. Manna in contatto con Frattesi - Il Napoli sta lavorando su più fronti per quanto riguarda il mercato estivo. Il club azzurro vuole rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello ... Lo riporta msn.com

Calciomercato Napoli, Manna piomba su Lee Kang-in! In mediana c'è un altro nome tra le priorità - Calciomercato Napoli - Sono iniziate le grandi manovre in casa Napoli per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Con quattro competizioni da affrontare, Conte ha richiesto una squadra ... Riporta msn.com

Lee Kang-in è nei radar di Manna da tre sessioni di mercato (Corsport) - Il Napoli ci ha provato nell'estate 2024 nell’ambito della trattativa per Osi e Kvara; a gennaio nel bis decisivo per Khvicha ... Riporta ilnapolista.it

The Lost Million | Mystery, Suspense & Secrets Unfolded | Full Audiobook